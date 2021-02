Blick vom Immanuel-Kant-Park zum Steinbart-Gymnasium in Duisburg. (Aufnahme aus dem Herbst). Im Park hat die Polizei einen Rauschgifthändler erwischt.

Kriminalität Kant-Park in Duisburg: Polizei erwischt Drogenhändler

Duisburg. Die Polizei hat im Immanuel-Kant-Park im Duisburger Dellviertel einen Drogendealer erwischt. Zuvor hatten die Beamten einen Hinweis bekommen.

Die Polizei hat am Freitag im Immanuel-Kant-Park in Duisburg einen Drogenhändler erwischt. Gegen 16 Uhr beobachteten die Beamten einen 29-Jährigen, der in der Nähe der Friedrich-Wilhelm-Straße mit Rauschgift dealte. Zuvor hatten die Uniformierten einen Hinweis bekommen.

Bei seiner Überprüfung fanden die Beamten mehrere Tütchen Heroin und Bargeld. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Polizei Duisburg kündigt an, auch in Zukunft die städtischen Parks und die Innenstadt regelmäßig zu kontrollieren, sei es durch gezielte Kontrollaktionen oder auch im Rahmen der Streife.

