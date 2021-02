Blick vom Immanuel-Kant-Park zum Steinbart-Gymnasium in Duisburg (Aufnahme aus dem Herbst). Am Park hat die Polizei einen Rauschgifthändler erwischt.

Polizei Kant-Park: Drogendealer flüchtet in Duisburg vor der Polizei

Duisburg. Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist am Sonntag in Duisburg erfolglos vor der Polizei geflüchtet. 26-Jähriger wird einem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei hat am Sonntag in Duisburg einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Einem Beamten war der Mann an der Friedrich-Wilhelm-Straße gegen 16.25 Uhr aufgefallen, als er aus dem Kant-Park kam und beim Blick auf den Mannschaftswagen der Hundertschaft sofort los rannte.

Die Beamten verfolgten den Tatverdächtigen und konnten ihn schließlich am Lifesaver-Brunnen festhalten. Während seiner Flucht hatte er an der Düsseldorfer Straße einen schwarzen Stoffbeutel weggeworfen. Die Einsatzkräfte stellten den Beutel mit insgesamt acht sogenannten Bubbles, kugelförmig abgepackten Konsumeinheiten meist für Kokain oder Heroin, sicher.

Mutmaßlicher Drogendealer in Duisburg gefasst: 26-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Neben den Drogen hatte der mutmaßliche Dealer eine dreistellige Summe Bargeld und ein Telefon bei sich. Beides wurde ebenfalls beschlagnahmt. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft wird der 26-Jährige wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Kokain einem Haftrichter vorgeführt.