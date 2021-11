Kampf gegen Missbrauch: Polizei Duisburg informiert virtuell

Duisburg. Mit einem Aktionstag wollen Polizei und Jugendamt der Stadt Duisburg auf das Thema sexuellen Missbrauch hinweisen. Virtuelle Beratung geplant.

Mit einem Aktionstag am Donnerstag, 18. November, zum Thema „Vertrauen – aber sicher! Gemeinsam gegen Missbrauch“ möchte die Polizei Duisburg in Kooperation mit dem Kinderschutzbund (Fachberatungsstelle zum sexuellen Missbrauch) und dem Jugendamt der Stadt Duisburg ein Zeichen gegen sexuelle Gewalt an Kindern setzen. Experten der drei Institutionen wollen dabei virtuell und telefonisch beraten.

Interessierte, angefangen bei den Eltern bis hin zu Personen in den unterschiedlichsten Konstellationen mit Kontakten zu Kindern, aber natürlich auch Kinder selbst, können sich in der Zeit von 10 bis 15 Uhr vertrauensvoll über Social Media (Facebook: Polizei NRW Duisburg; Twitter: Polizei NRW DU) oder per Telefon (0203 2801500) an das Experten-Team wenden.

Kriminalhauptkommissarin Susanne Thelen vom Bereich Kriminalprävention/Opferschutz: „Wenn Sie Fragen haben oder sich warum auch immer zu dem Thema betroffen fühlen, melden Sie sich.“ Das gleiche gelte natürlich auch für Kinder. „Wir sind selbstverständlich jeden Tag erreichbar, aber wir möchten mit dem Aktionstag noch einmal gezielt auf das Thema und die Hilfsangebote aufmerksam machen.“ Der Aktionstag findet im Rahmen des 7. Europäischen Tages zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt auf Initiative des Europarates statt.

