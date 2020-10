Duisburg. Das Duisburger Gesundheitsamt kommt bei der Nachverfolgung der Kontakte von Corona-Infizierten an seine Grenzen. Nun soll die Bundeswehr helfen.

Das Gesundheitsamt Duisburg muss nach eigenen Angaben enorme Anstrengungen unternehmen, um die Kontakte von Corona-Infizierten nachzuverfolgen. „Die Lage spitzt sich bei weiter steigenden Fallzahlen zu, so dass wir absehbar an Grenzen kommen werden“, erklärt Stadtsprecher Peter Hilbrands.

Die Reaktion: Der Krisenstab hat sich dazu entschieden, das Angebot von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet anzunehmen und die Hilfe der Bundeswehr bei dieser Mammut-Aufgabe in Anspruch zu nehmen.

Gesundheitsamt Duisburg: Umfangreiche Infektionsketten bereiten Probleme

Bislang sind im Gesundheitsamt 80 Menschen damit beschäftigt, die Kontakte telefonisch nachzuverfolgen und zu informieren. Probleme bereiten ihnen dabei vor allem umfangreiche Infektionsketten. Das sei immer dann der Fall, wenn viele Personen oder Bereiche betroffen seien – zum Beispiel am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, bei Feierlichkeiten, berichtet Hilbrands.

Nach Informationen aus dem Gesundheitsamt ist es sehr unterschiedlich, wie viele Kontaktpersonen die Infizierten angeben. „Das bewegt sich im Raum zwischen null und 40 Menschen“, so Hilbrands. Die Schwierigkeit sei auch hier, dass sich nicht alle als enge Kontaktpersonen erweisen würden. Da liege der Durchschnitt bei etwas vier Personen pro Corona-Fall.

Duisburg gilt seit Montag als Corona-Risikogebiet

Duisburg hat am Mittwochabend so viele Fälle wie noch nie in der Coronakrise gemeldet (siehe Zahlen). Die Stadt gilt seit Montag als Risikogebiet.