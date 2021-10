Kammerkonzert in Duisburg verbindet Spätwerke und Neues

Duisburg. Beim Kammerkonzert der Duisburger Philharmoniker gastiert das Kuss Quartett in der Mercatorhalle mit Werken von Beethoven, Schubert und Poppe.

Beim Kammerkonzert am Sonntag, 24. Oktober, um 19 Uhr in der Mercatorhalle präsentiert das Kuss Quartett emotionale Spätwerke und zeitgenössische Klassik. Dabei stehen sich zwei Spätwerke gegenüber, die klangvolle Zeugnisse von schwierigen Lebensphasen großer Komponisten sind: Ludwig van Beethovens Streichquartett in a-Moll (op. 132) und Franz Schuberts Streichquintett in C-Dur (D 956).

Während Beethovens Werk eindringlich um eine sphärische „Danksagung eines Genesenden“ kreist, schreibt Franz Schubert sein Streichquintett tiefbetroffen vom Tod seines großen Vorbilds Beethoven. Schubert selbst habe den Tod vor Augen gehabt, als er dieses düstere und überirdisch-abgeklärte Werk schrieb.

Programm in Duisburg mit Enno Poppes „freizeit“

Außerdem ist die Komposition „freizeit“ (2016) von Enno Poppe zu hören. Seine Werke beginnen oft mit einem einzigen Baustein: Aus einer singulären Zelle heraus wachsen und wuchern die Werke wie eine Pflanze, die allmählich an Kontur und Komplexität gewinnt. Das renommierte Kuss Quartett tourt bereits seit über 25 Jahren erfolgreich durch die wichtigsten Konzertsäle. Das Ensemble aus Jana Kuss (Violine), Oliver Wille (Violine) William Coleman (Viola) und Mikayel Hakhnazaryan (Violoncello) wird unterstützt durch den ungarischen Cellisten Miklós Perényi.

Die Konzerteinführung beginnt um 18.15 Uhr im Tagungsraum 6 im City-Palais. Karten (10 bis 25, ermäßigt 5,50 bis 13 Euro) gibt es an der Theaterkasse am Opernplatz, 0203 283 62 100, sowie unter www.duisburger-philharmoniker.de

