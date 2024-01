Fußballfans, die zum Heimspiel des MSV Duisburg gegen den Halleschen FC (Dienstag, 23. Januar, 19 Uhr) in die Schauinslandreisen-Arena anreisen, müssen aktuell Umleitungen in Kauf nehmen.

Duisburg MSV-Fans müssen ihre Anreise zum Spiel gegen den Hallenschen FC gut planen: Der Kalkweg ist aktuell eine Einbahnstraße. Die Alternativen.

Wegen einer Baustelle zwischen Krupp- und der Wacholderstraße ist der Kalkweg in Fahrichtung Süden aktuell als Einbahnstraße ausgeschildert (wir berichteten). Fußballfans, die zum Heimspiel des MSV Duisburg gegen den Halleschen FC (Dienstag, 23. Januar, 19 Uhr) in die Schauinslandreisen-Arena anreisen, müssen deswegen Umleitungen in Kauf nehmen.

Für den Stadionbesuch empfiehlt der MSV auf seiner Homepage folgende Anreise:

PKW, die auf der A59 von Norden kommend, zur Schauinslandreisen-Arena möchten, sollten dringend bereits die Abfahrt DU-Hochfeld nehmen, um zum Stadion gelangen.

Die Anreise über die A3 ist problemlos möglich.

Um zusätzlichen Rückstau zu vermeiden, werden zum Spiel gegen Halle die Parkplätze P1 und P4 gratis zur Verfügung stehen, verspricht der MSV.

Die Parkplätze P2 und P3 sind entweder nur über den Sternbuschweg, Kalkweg, Kruppstraße, Margaretenstraße oder von der A3 kommend über Krupp- und Margaretenstraße zu erreichen

Generell empfiehlt der MSV bei Besuchen seiner Heimspiele in der Dritten Liga, den ÖPNV zu nutzen. Die Eintrittskarten gelten als Fahrausweis.

Da die A59-Ausfahrt Großenbaum gesperrt ist, sollten Fußballfans, die aus Richtung Süden kommen, über innerstädtische Straßen ausweichen.

