Kai Magnus Sting zu Gast bei den „Mitternachtsspitzen“

Kai Magnus Sting ist am Donnerstagabend in der WDR-Sendung „Mitternachtsspitzen“ zu sehen. Politische Pointen überlässt er aber lieber seinen Kollegen.

Duisburg. Kai Magnus Sting freut sich „ein Loch inne Tapete“, dass er endlich wieder auftreten darf – wenn auch nur im Fernsehen. Zu sehen am Donnerstag.

Kai Magnus Sting ist am Donnerstagabend, 20.45 Uhr, Gast in der legendären WDR-Kabarett-Sendung „Mitternachtsspitzen“. Die Sendung ist live – „wenn mir also die Buxe platzt, bekommt das die ganze Republik mit“, erklärt er lächelnd und freut sich „ein Loch inne Tapete“, dass er in Corona-Zeiten – mit vorher gemachtem Schnelltest – wieder auftreten darf.

In der Sendung will er sich nicht explizit zu Corona oder Kanzlerfragen äußern, sondern seinen Themen „Ruhrgebiet und Sprache“ treu bleiben. Ab kommender Woche seziert Kai Magnus Sting zudem die deutsche Sprache in einem täglichen Format bei WDR 2. „Sind Sie das Ende?“, gibt er ein Stil-Blüten-Beispiel.

So nutzte der Duisburger das Corona-Jahr

Im vergangenen Jahr hat der Künstler an seinem Programm „Hömma, so isset“ gearbeitet und im Sommer, zwischen den beiden Lockdowns ein paar Auftritte gespielt. Wie alle andere in der Kultur-Branche hofft er nun darauf, dass in den nächsten Monaten wieder Veranstaltungen möglich sein werden.

Für alle, die am Donnerstagabend keine Zeit haben: „Mitternachtsspitzen“ wird am Samstagabend um 21.45 Uhr wiederholt.