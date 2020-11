Für das Grobblechwerk von Thyssenkrupp Steel (TKS) in Duisburg-Hüttenheim findet sich kein Käufer. Damit steht der Standort mit 800 Beschäftigten vor der Schließung, befürchtet die IG Metall.

In der Belegschaft hat die bittere Nachricht bereits die Runde gemacht. Am Dienstagmittag versammeln sich die Beschäftigten vor der Werkseinfahrt an der Mannesmannstraße zu einer spontanen Kundgebung.

Käufer abgesprungen: Grobblechwerk in Duisburg vor dem Aus

„Es ist kein Käufer in Sicht. Der letzte Interessent ist in der vergangenen Woche abgesprungen“, sagt Dieter Lieske. Der 1. Bevollmächtigte der IG Metall in Duisburg war in die Suche nach einem Käufer eingebunden, die TKS im vergangenen Februar begonnen hatte. Die „Galgenfrist“ für das Werk, die zunächst bereits im Juni ende sollte, hatte der TKS verlängert um den Prozess „mit der nötigen Sorgfalt und der gebotenen Transparenz“ voranzutreiben, wie Vorstand Bernhard Osburg bei einem Werksbesuch im Februar formulierte.

Aus für Grobblechwerk in Duisburg: Trost für Beschäftige

Die Hoffnung auf Rettung für das Grobbleckwerk schwindet: Dieter Lieske, 1. Bevollmächtigter der IG Metall mit Mehmet Göktas, dem Betriebsratsvorsitzender des Standorts mit rund 800 Beschäftigten. Foto: Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Klar war aber die Ansage: Findet sich kein Investor, soll das Werk bis 2022 schließen. Die Grobblech-Produktion ist teil der Konzerneinheit „Multi-Tracks“ – Geschäfte mit insgesamt rund 20.000 Arbeitsplätze, die bei Thyssenkrupp auf dem Prüfstand stehen und keine nachhaltige Zukunftsperspektive im Konzern haben.

Ein Trost für die Beschäftigen in Hüttenheim: Sie profitieren vom Tarifvertrag „Zukunftspakt Stahl“, den die Gewerkschaften mit Thyssenkrupp im März 2020 vereinbarten – er sieht den Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen bis zum 31. März 2026 vor.

Vorwurf: TKS ließ Standort ausbluten

„Mit Grobblech lässt sich gutes Geld verdienen“, hatte die IG Metall immer wieder betont . Tatsächlich schreibt der Bereich aber seit Jahren Verluste. Der Konzern habe den Standort ausbluten lassen, lautet der Vorwurf der Gewerkschaft. „Selbst beschlossene Investitionen wurden nicht umgesetzt“, sagt Dieter Lieske, „da stehen noch Original-Aggregate von 1963.“ Den Standort immer wieder zur Disposition zu stellen, sei zudem „ein schlechtes Signal an die Kunden“ gewesen.

Zuletzt gute Entwicklung konnte Interessenten nicht überzeugen

Der Investitionsbedarf erschwerte neben der schwierigen Geschäftslage die Gespräch mit Interessenten. „Dabei war auch die Frage, ob es denen um Beschäftigungssicherung, oder um Marktbereinigung ging“, sagt Lieske. Dass es zuletzt bessere Zahlen nach technischen Verbesserungen gab, hat Interessenten offenbar nicht überzeugen können. Die Abwicklung wird damit unvermeidlich. „Wer soll da jetzt noch wie Kai aus der Kiste kommen“, fragt Dieter Lieske.

>>> IG METALL: KLARHEIT FÜR DIE KOLLEGEN SCHAFFEN