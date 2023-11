Kätzchen in Transportbox ausgesetzt – Polizei greift ein

Duisburg. Zwei Katzen sind in Duisburg in einer Transportbox ausgesetzt worden. Einsatzkräfte der Polizei kümmerte sich um die süßen Samtpfötchen.

Tierischer Einsatz für die Duisburger Polizei: Einsatzkräfte der Wache Hamborn haben am Freitagmorgen zwei Kätzchen in ihre Obhut genommen, die in einer Transportbox auf der Gartenstraße in Neumühl ausgesetzt worden sind.

Die Polizistinnen und Polizisten nahmen die süßen Samtpfötchen zunächst mit auf die Wache, verteilten dort ein paar dringend benötigte Streicheleinheiten. Anschließend wurden die Katzen ins Tierheim gebracht.

In sozialen Netzwerken bekam die Polizei viel Lob für die schnelle Hilfe.

