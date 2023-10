Kälte-Schutz für Obdachlose: So können Duisburger helfen

Wer im Winter Obdachlose in der Kälte schlafen sieht, sollte diese ansprechen, appelliert die Diakonie. Diese Schlafplätze und Hilfsangebote gibt es in Duisburg für Wohnungslose.

Duisburg. Welche Schlafstellen und Hilfsangebote es für Obdachlose in Duisburg in der kalten Jahreszeit gibt – und wo Helfer und Passanten anrufen können.

Stadt und Diakonie weisen wegen des Kälteeinbruchs auf Hilfsangebote für Obdachlose und Schutzräume in Duisburg hin. Kein Obdachloser müsse Winterwetter ausgesetzt sein, betont Sozialdezernentin Astrid Neese: „In Duisburg erhält jeder, der Hilfe benötigt, einen Schlafplatz.“

Das „Duisburger Hilfesystem“ gewährleiste diese Unterstützung unabhängig von Witterungslage und Jahreszeit, so Neese. Ziel des „präventiven Ansatzes“ sei es zudem, allen von Wohnungslosigkeit Bedrohten oder Betroffenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Anlaufstelle für alle Betroffenen ist werktags von 8 bis 16 Uhr die „Zentrale Anlauf-, Beratungs- und Vermittlungsstelle“ (ZABV) der Diakoniewerk Duisburg GmbH an der Beekstraße 45 in der Innenstadt.

Notschlafstellen für Obdachlose in Duisburg: Adresse und Telefonnummern

Außerhalb dieser Zeiten stehen Ansprechpartner in den beiden Notübernachtungsstellen bereit, versichert die Stadt:

Für Männer befindet sich diese im Wolfgang-Eigemann-Haus, Ruhrorter Straße 124 bis 126, 47059 Duisburg-Kaßlerfeld.

befindet sich diese im Wolfgang-Eigemann-Haus, Ruhrorter Straße 124 bis 126, 47059 Duisburg-Kaßlerfeld. Die Notübernachtungsstelle für Frauen liegt an der Paul-Rücker-Straße 52, 47059 Duisburg-Neuenkamp.

Haustiere sind dort „aus hygienischen Gründen nicht erlaubt“, so die Stadt: „Solange sich ihre Halterinnen und Halter in einer Notschlafeinrichtung befinden, müssen die Tiere im Tierheim untergebracht werden.“

Wer die Hilfsangebote ablehne, finde eine witterungsgeschützte Rückzugsmöglichkeit insbesondere für die Nachtstunden an der U-Bahn-Station „Hauptbahnhof“ der DVG. Die Zwischenebene bleibt während der Betriebsruhe durchgehend geöffnet (Zugang über die Ostseite, Ecke Mülheimer Straße/Neudorfer Straße).

Hinweise auf obdachlose Personen nimmt die Fachstelle für Wohnungsnotfälle unter den Telefonnummern 0203 283-8870 und 0203 283-8885 entgegen. Auch das städtische Callcenter sei dafür zu erreichen: 0203 94000.

Auskunft gibt’s für Betroffene, Helfer und Hinweisgeber auch telefonisch bei der

ZABV (Telefon: 0203 931 31 00),

der Notübernachtungsstelle für Männer (0203 99 29 90) und

der Notübernachtungsstelle für Frauen (0203 60 96 80).

Pfarrerin der Diakonie: Obdachlose in der Kälte ansprechen

Pfarrerin Barbara Montag von der Diakonie appelliert: „Wer eine obdachlose Person kaum geschützt in der Kälte schlafen sieht, sollte sie ansprechen und fragen, ob sie Hilfe benötigt. Bei unklarem Gesundheitszustand sollte man in jedem Fall einen Krankenwagen rufen.“

Auch der Verein Gemeinsam gegen Kälte Duisburg (gemeinsam-gegen-kaelte-duisburg.de, Telefon: 0203 346 80 84) setzt die aufsuchende Hilfe mit seinem Betreuungsmobil fort.

Der 2. Vorsitzende Bernhard Fastabend erklärt: „Wir fahren in den Wintermonaten Sondereinsätze. Gerne gehen wird bedarfsgerecht Hinweisen über mögliche Hilfebedarfe nach und fahren andere Standorte an. Mit an Bord unseres Mobils sind neben warmen Getränken und Essen auch Kleidung, Schlafsäcke und Hygieneartikel. Als Teil und Unterstützer des Duisburger Hilfesystems nutzen wir die persönlichen Gespräche, um die Personen an professionelle Dienste weiterzuleiten.“

