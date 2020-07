Junges Duisburger Tanztheater: Der Raum ist der Star

Bühne oder nicht? Bei der Premiere des Erstlingswerks der Duisburger „missed in action“-Tanzkompanie am Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg musste die Zuschauer (Bildmitte) mehrmals Flächen überqueren, die gerade noch Bühne waren. Die Tänzer (rechts an den Fenstern) spielten mit diesem Spannungsfeld.