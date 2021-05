Junges Duisburg fordert Wlan in Trauerhallen für Livestream

Wenn es in der Trauerhalle des Waldfriedhofs in Duisburg Wlan geben würde, könnten Menschen per Livestream auch aus der Ferne teilhaben. (Archivbild)

Duisburg. Um Menschen mehr Teilhabe zu ermöglichen, sollen Trauerfeiern live gestreamt werden. Die Fraktion Junges Duisburg fordert Wlan in Trauerhallen.

Die Fraktion Junges Duisburg setzt sich für den Ausbau des drahtlosen Netzwerks in städtischen Trauerhallen ein. „Eine Trauerfeier dient der Verabschiedung von geliebten Verstorbenen und stellt für die Hinterbliebenen einen zentralen Akt der Trauerverarbeitung dar“, sagt Daniel Meller, digitalisierungspolitischer Sprecher der Junges Duisburg-Fraktion.

Gerade in der heutigen Zeit stellen sich in diesem Zusammenhang jedoch vermehrt Probleme: „Nicht nur aufgrund der corona-bedingten Teilnehmerbegrenzungen, sondern auch sonst ist ein Livestream von Trauerfeiern sinnvoll. Es gibt viele Menschen, die aufgrund von Krankheit, eingeschränkter Mobilität oder räumlicher Entfernung nicht teilnehmen können. Durch einen Livestream könnten diese Menschen zumindest digital teilhaben“, so Meller weiter.

„Videoaufzeichnungen ersetzen nicht die Teilhabe am Tag der Trauerfeier“

Zwar sei derzeit die Aufnahme per Videoaufzeichnung möglich, dies ersetze jedoch nicht die Teilhabemöglichkeit am Tage der Trauerfeier. In den Niederlanden würden Trauerfeiern laut Junges Duisburg bereits länger live gestreamt. Die Stadt Duisburg solle als Vorreiter in der näheren Region agieren und zumindest die großen städtischen Friedhöfe, wie zum Beispiel den Waldfriedhof Duisburg, mit WLAN in Trauerhallen ausstatten.

