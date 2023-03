Junger Dieb klaut E-Bike-Akku und droht mit Pfefferspray

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen für einen Diebstahl am Donnerstag.

Duisburg. Die Polizei Duisburg sucht nach einem Jugendlichen, der einen E-Bike-Akku gestohlen haben soll. Er drohte dem Besitzer mit Pfefferspray.

Ein Unbekannter hat den Akku eines E-Bikes gestohlen. Der 31-jährige Besitzer hatte zuvor beobachtet, dass sich jemand an seinem Rad zu schaffen machte, das an der Alten Schanze in Duisburg-Neudorf stand.

Er sprach den 11 bis 14 Jahre alten Verdächtigen an, da bedrohte dieser ihn mit Pfefferspray. Der Dieb floh auf einem dunkelgrünen Damenrad Richtung Neudorfer Straße, berichtet die Polizei Duisburg.

Gesucht wird jetzt ein Jugendlicher mit blonden Haaren, er trug zur Tatzeit am Donnerstag gegen 18.30 Uhr einen roten Pulli sowie eine grüne Weste. Zeugenhinweise werden vom Kriminalkommissariat 36 unter Tel. 0203 28 00 entgegen genommen.

