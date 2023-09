Junge wird in Marxloh von Auto angefahren und läuft weg

Duisburg. Die Polizei in Duisburg sucht einen etwa zwölf bis 13 Jahre alten Jungen, der in Marxloh vor ein fahrendes Auto gelaufen und dann geflüchtet ist.

Die Polizei in Duisburg sucht einen etwa 12 bis 13 Jahre alten Jungen, der am Dienstag in Marxloh vor ein fahrendes Auto gelaufen ist. Zu dem Zusammenstoß kam es gegen 13.20 Uhr auf der Kalthoffstraße in Höhe der Haltestelle Kampstraße. Laut Zeugenangaben sei der Junge zwischen zwei Pkw auf die Fahrbahn gelaufen und dort mit dem Nissan kollidiert.

Das Kind stürzte und verletzte sich offenbar leicht. Dann lief er aber davon. Er soll etwa 1,50 Meter groß sein und mit einer grünen Jacke sowie einer Jeanshose bekleidet gewesen sein, informiert die Polizei. Außerdem habe er einen Schulrucksack getragen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Jungen sowie Zeugen, die unter 0203 2800 Hinweise zur Identität des Kindes geben können.

