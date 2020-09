Junge von Bus erfasst – Polizei Duisburg sucht Unfallopfer

Duisburg. Die Polizei ermittelt die Hintergründe eines Unfalls, bei dem ein noch unbekannter Junge vor einer Schule von einem Bus erfasst worden sein soll.

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Neumühl Zeugen – und das möglicherweise verletzte Unfallopfer.

Am vorigen Freitag, 18. September, war ein etwa zwölf Jahre alter Junge gegen 14 Uhr in die Haltebucht einer Bushaltestelle an der Albert-Einstein-Straße gelaufen – in dem Moment, als dort ein Bus einfahren wollte, wie die Polizei-Pressestelle berichtet. Trotz einer sofortigen Notbremsung sei es zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem Linienbus gekommen. Der Junge stürzte demnach. Er habe zu Zeugen gesagt, dass er nicht verletzt sei. Er sei in Richtung Schulgelände gehumpelt.

Um die Hintergründe des Unfalls zu klären, sucht das Verkehrskommissariat 21 nun das etwa 1,50 Meter große Kind. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

