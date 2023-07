Fahndung Junge Räuber überfallen 83-Jährige vor Bäckerei in Duisburg

Duisburg. Zwei junge Räuber haben vor einer Bäckerei im Duisburger Norden eine Seniorin überfallen. Die 83-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

Zwei Jugendliche haben versucht, eine 83-Jährige vor einer Bäckerei in Duisburg auszurauben. Die Folge: Die Seniorin musste in einer Klinik behandelt werden.

Die 83-Jährige saß am Freitagmittag gegen 14 Uhr vor der Bäckerei am Franz-Lenze-Platz und hatte ihre Handtasche vor sich auf den Tisch gelegt. Plötzlich kamen die Teenager auf sie zu und rissen heftig an der Tasche.

Da die Frau ihren Arm noch im Umhängegurt hatte, stürzte sie vom Stuhl, fiel auf den Boden und wurde noch ein Stück mitgeschleift. Die jungen Täter ließen die Tasche daraufhin los und flüchteten. Retter brachten die Seniorin in ein Krankenhaus.

Duisburger Kripo fahndet nach jungen Räubern

Die Kripo sucht nun nach den jungen Räubern, die etwa 13 bis 14 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß sein sollen. Einer von ihnen trug zur Tatzeit eine hellblaue Jeans, einen schwarzen Pullover und eine weiße Kappe. Sein Komplize hatte ebenfalls eine helle Jeans und einen grauen Pullover mit Querstreifen an. Am Tatort stellten Einsatzkräfte seine schwarze Kappe sicher.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.

