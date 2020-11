Junge Räuber bedrohen 17-Jährigen in Duisburg mit Messer

Duisburg. Zwei junge Täter haben einen 17-Jährigen in Duisburg-Ungelsheim überfallen. Die Polizei hat eine Beschreibung der Unbekannten veröffentlicht.

Unbekannte haben am Dienstagmittag in einem Park in Ungelsheim einen 17-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihm Bargeld geraubt.

Laut Polizei sprachen die beiden Täter den Jugendlichen um 13.20 Uhr in der Parkanlage an der Straße Am neuen Angerbach an, zückten ein Messer und forderten ihn auf, sein Geld herauszugeben. Mit ihrer Beute flüchteten sie dann in unbekannte Richtung.

Jugendlicher in Duisburg beraubt: Polizei sucht Täter

Die Kripo sucht nun nach den jungen Räubern, die der Beschreibung nach zwischen 16 und 18 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein sollen. Einer der beiden hat schwarze, im Stirnbereich lockige Haare und braune Augen. Er trug zur Tatzeit schwarze Kleidung und einen Mundschutz. Sein Komplize hatte eine blaue Jacke an.

Hinweise zu den Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.