Junge (7) angefahren: Fahrer eines Kleinwagens gesucht

Sanitäter untersuchten den Jungen am Unfallort in Duisburg-Vierlinden.

Duisburg. Die Polizei Duisburg sucht den Fahrer eines weißen Kleinwagens. Er soll im Stadtteil Vierlinden einen Siebenjährigen angefahren haben.

Er soll am gegen 15.20 Uhr in Höhe eines Zebrastreifens auf der Herzogstraße in Vierlinden einen Siebenjährigen touchiert haben. Nach Aussage des Kindes sei er danach einfach weitergefahren.

Sanitäter untersuchten den Jungen am Unfallort, er blieb jedoch unverletzt. Um die Hintergründe des Unfalls zu klären, sucht das Verkehrskommissariat 21 Augenzeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.

