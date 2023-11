Junge (13) auf Schulweg von Lkw angefahren – Fahrerflucht

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht musste ein 13-jähriger Duisburger in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

Duisburg. Ein 13-Jähriger ist in Duisburg auf dem Schulweg von einem Lkw angefahren worden. Statt dem Jungen zu helfen, ergriff der Fahrer die Flucht.

Ein 13-jähriger Radfahrer ist am Dienstagmorgen (31. Oktober) in der Duisburger Innenstadt auf seinem Schulweg von einem Lkw angefahren worden. Der Junge kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Nach Polizeiangaben schilderte der Schüler, gegen 7.45 Uhr auf der Köhnenstraße in Fahrtrichtung Opernplatz unterwegs gewesen zu sein, als er plötzlich von dem rechtsabbiegenden Fahrzeug touchiert worden sei. Er fiel demnach über den Lenker und stürzte auf die Straße.

In welche Straße der kleinere Lastwagen abgebogen ist, daran kann sich der Jugendliche nicht erinnern. Der Lkw Lkw fuhr weiter, ohne dass der Fahrer dem Schüler half, seine Personalien angab oder die Polizei rief.

Die Polizei Duisburg sucht daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Fahrer machen können: Er wird auf 45 bis 50 Jahre geschätzt, hat eine Glatze und einen Bart. Während seiner Fahrt bei offenem Fenster habe er laut Musik gehört.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

