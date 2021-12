Junge (11) angefahren: Polizei Duisburg sucht Mercedesfahrer

Duisburg. Ein Mercedesfahrer ist in Duisburg-Rheinhausen mit einem 11-Jährigen zusammengeprallt. Danach fuhr der Unbekannte einfach weiter.

Die Polizei sucht in Duisburg nach einem Unfall in Rheinhausen am Montag nach einem Mercedesfahrer.

Laut Polizei bog der Unbekannte mit seinem grauen Wagen gegen 14.30 Uhr von der Lindenallee auf die Ulmenstraße ab und fuhr dort einen 11 Jahre alten Jungen an, der über die Straße zu seinem Bus rannte. Danach verschwand er vom Unfallort.

[Stadtteil-Check für Duisburg: alle Artikel und Stadtteil-Zeugnisse im Überblick]

Das Verkehrskommissariat 21 bittet deshalb den Mercedes-Fahrer und Zeugen, sich unter der 0203 280 0 zu melden.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg