Überfall Jugendlicher in Duisburger U-Bahnhaltestelle ausgeraubt

Duisburger. Die Duisburger Kripo fahndet nach einem Räuber. Der junge Mann bedrohte in der U-Bahnhaltestelle „Steinsche Gasse“ einen Jugendlichen.

Ein Unbekannter hat am Samstagabend einen 17-Jährigen in der U-Bahnhaltestelle „Steinsche Gasse“ in der Duisburger Altstadt überfallen.

Laut Polizei sprach der etwa 20 Jahre alte Täter den Jugendlichen um 21 Uhr am Gleis 1 der Haltestelle aus einer sechsköpfigen Gruppe heraus an. Der Mann zog dann ein Messer und forderte den 17-Jährigen auf, ihm sein Portemonnaie zu geben.

Der Räuber nahm sich daraus ein paar Scheine und flüchtete anschließend mit den weiteren Gruppenmitgliedern.

Der Haupttäter soll der Beschreibung nach 1,80 Meter groß sein und kurze, blonde Haare haben. Das Kriminalkommissariat 13 nimmt Hinweise zu dem Fall unter 0203 280 0 entgegen.

