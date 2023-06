Jugendlicher auf E-Scooter fährt Frau (27) um und flüchtet

Ein Jugendlicher hat in der Duisburger Innenstadt eine Frau umgefahren.

Duisburg. Ein Jugendlicher hat in der Duisburger Innenstadt eine Frau umgefahren. Mit zwei Freunden fuhr er anschließend davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Jugendlicher hat am Donnerstag in der Duisburger Innenstadt eine Frau mit Regenschirm umgefahren. Gegen 18.50 Uhr kam es vor dem Einkaufszentrum Forum zum Zusammenstoß, beide stürzten und die 27 Jahre alte Fußgängerin verletzte sich leicht am Oberschenkel.

Der Jugendliche auf dem E-Scooter stand laut Zeugenaussagen wieder auf und fuhr mit zwei Begleitern, ebenfalls auf E-Scootern unterwegs, weiter in Richtung Münzstraße – trotz der Aufforderung, auf die Polizei zu warten.

Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise auf den Jugendlichen geben oder andere Angaben zum Unfall machen können. Der Jugendliche soll zwischen 16 und 17 Jahre alt sein und schwarze Haare haben. Er sei von korpulenter Statur und trug einen grauen Jogginganzug mit Kapuze. Hinweise nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen.

