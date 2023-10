Jugendliche überfallen Frau (83): Zeigen Fotos die Täter?

Duisburg. Zwei Jugendliche haben im Duisburger Norden eine 83-Jährige überfallen und verletzt. Polizei veröffentlicht Fotos. Wer erkennt die jungen Räuber?

Die Polizei Duisburg hat bei der Fahndung nach zwei jugendlichen Räubern Aufnahmen aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Die beiden 13 bis 15 Jahre alten Teenager sollen am 28 Juli, einem Freitag, gegen 14 Uhr vor einer Bäckerei am Franz-Lenze-Platz in Vierlinden versucht haben, eine 83 Jahre alte Frau auszurauben (wir berichteten). Die Seniorin hatte ihre Handtasche vor sich auf einen Tisch gelegt, als die Jugendlichen plötzlich auf sie zu kamen und heftig an der Tasche rissen.

Die Polizei Duisburg fahndet nach diesen beiden Jugendlichen. Foto: Polizei Duisburg

Da die Frau ihren Arm noch im Umhängegurt hatte, stürzte sie vom Stuhl, fiel auf den Boden und wurde noch ein Stück mitgeschleift. Die jungen Räuber ließen die Handtasche daraufhin los und flüchteten. Retter brachten die Seniorin in ein Krankenhaus.

Duisburger Kripo sucht junge Räuber: Fotos zeigen zwei Tatverdächtige

Nach einem Beschluss der Staatsanwaltschaft haben die Ermittler bei der Suche nach den jungen Tätern nun das Bildmaterial von zwei Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Kripo fragt dazu: Wer kann Hinweise zur Identität der abgebildeten Jugendlichen geben?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.

Eine Überwachungskamera filmte sie am Franz-Lenze-Platz. Foto: Polizei Duisburg

Die Ermittler hoffen durch die Aufnahmen auf Hinweise. Foto: Polizei Duisburg

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg