Überfall Jugendliche schlagen 13-Jährige in Duisburg krankenhausreif

Duisburg. Ein weibliches Trio hat in Duisburg eine 13-Jährige auf den Boden gedrückt und krankenhausreif geschlagen. Vater soll bei Flucht geholfen haben.

Drei Jugendliche haben am Montagabend eine 13-Jährige in Duisburg-Alt-Homberg überfallen.

Laut Polizei lauerte das weibliche Trio der Jugendlichen um 17.35 Uhr an der Moerser Straße in Höhe der Haltestelle Südstraße auf. Die drei Teenager drückten die 13-Jährige auf den Boden und schlugen auf sie ein.

Angriff in Duisburg: Polizei sucht nach drei Jugendlichen

Als eine Freundin der Jugendlichen zur Hilfe kam, flüchteten die Angreiferinnen und stiegen in ein Auto. Dort soll der Vater eines der Mädchen am Steuer gesessen haben. Die Hintergründe für die Attacke sind noch unklar. Die 13-Jährige bemerkte allerdings nach dem Angriff, dass ihr Handy fehlte. Die alarmierten Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach den Tatverdächtigen. Der Beschreibung nach haben zwei der Mädchen blonde Haare. Ihre Komplizin hat dunkle Haare und ist dunkelhäutig. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.