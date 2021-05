Fahndung Jugendliche Räuber überfallen Kiosk in Duisburg-Marxloh

Duisburg. Junge Räuber haben einen Kioskbesitzer an der Weseler Straße in Duisburg mit einem Messer bedroht. Der Mann konnte zwei Täter genau beschreiben.

Vier Jugendlichen haben am Sonntagnachmittag einen Kiosk in Marxloh überfallen. Die Polizei Duisburg fahndet nach den jungen Tätern.

Nach ersten Erkenntnissen der Kripo standen zwei Jugendliche in Höhe der Emmastraße „Schmiere“, während ihre beiden Komplizen in der Trinkhalle an der Weseler Straße einen Energydrink orderten.

Duisburg-Marxloh: Jugendliche bedrohen Kioskbesitzer

Als sich der 61 Jahre alte Inhaber des Geschäfts mit der Flasche in der Hand umdrehte, bedrohte ihn einer der jungen Männer mit einem Messer und forderte Geld.

Mit ein paar Scheinen als Beute flüchtete das Duo dann gemeinsam mit seinen beiden Mittätern zu Fuß in Richtung Mittelstraße.

Kripo sucht nach jungen Tätern

Der Kioskbesitzer konnte die beiden Täter aus dem Geschäft genau beschreiben: Einer von ihnen soll schlank, etwa 1,80 Meter groß und blond sein. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes Basecap. Sein Komplize soll etwa 1,70 Meter groß und kräftig sein. Er hatte am Sonntag ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Hose an.

Hinweise zu den jungen Räubern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.

