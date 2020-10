Suche Jugendliche legen Feuer in Turnhalle in Duisburg-Vierlinden

Duisburg. Jugendliche haben in einer Turnhalle in Duisburg-Vierlinden ein Feuer gelegt. Die Kriminalpolizei sucht nach den jungen Brandstiftern.

Jugendliche haben am Sonntagnachmittag ein Feuer in der Turnhalle der leerstehenden Schule an der Frankenstraße in Duisburg-Vierlinden gelegt.

Zeugen beobachteten gegen 15.20 Uhr zwei Teenager, die offenbar vor der Halle „Schmiere“ standen. „Jetzt kannst du loslegen“, sollen sie einem Komplizen zugerufen haben. Kurz darauf rannten sie weg. Aus der Halle stieg Rauch auf. Die Feuerwehr musste ausrücken und den Brand löschen.

Feuer in Duisburg-Vierlinden: Polizei sucht junge Brandstifter

Die Polizei sucht nun nach den jungen Brandstiftern. Zwei von ihnen sollen laut Beschreibung etwa 12 bis 14 Jahre alt sein. Einer der Täter trug eine Goldkette, eine runde Brille und einen schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift. Der andere hatte ein blau-rotes T-Shirt an. Hinweise zu den Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 280 0 entgegen.

Einen Monat zuvor, am 4. September, hatte es schon einmal in der Turnhalle gebrannt. Auch hier ermittelt die Polizei.

