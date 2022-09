Im Rheinhausener Kom´ma Theater findet ein Programmpunkt der Jugendkulturnacht am 24. September in Duisburg statt. (Archiv)

„nachtfrequenz22“ Jugendkulturnacht in Duisburg: So sieht das Programm aus

Duisburg. Workshops, Konzerte, Streetart –die Stadt Duisburg beteiligt sich Ende September an der „Nacht der Jugendkultur“. Das steht auf dem Programm.

Über 100 Städte und Gemeinden in NRW sind bei der Jugendkulturnacht „Nachtfrequenz22“ dabei – so auch die Stadt Duisburg. Jugendliche präsentieren ihre Projekte, die sie mit Künstlern, Sozialarbeitern und Kulturschaffenden in den vergangenen Monaten realisiert haben. In Duisburg steigt die Veranstaltung am Samstag, 24. September.

Im Lehmbruck-Museum in der Innenstadt fällt um elf Uhr der Startschuss: Kinder und Jugendliche bekommen ein Materialpäckchen, mit dem sie selbst zu Künstlern werden und für sich herausfinden können, welche Kunstform zu ihnen passt.

Workshop, Musical und Hip-Hop-Konzert am Abend

Weiter geht’s um 16 Uhr im Regionalzentrum Süd in Huckingen mit einem Workshop über Symbole des Ruhrgebiets. Im Kom`ma-Theater in Rheinhausen beginnt um 17 Uhr das Musical der Internationalen Kinderbühne Bahtalo mit dem Titel „Alice im Alman-Land“. Alle Karten sind bereits vergriffen.

Den Abschluss macht ein Hip-Hop-Konzert im Parkhaus Meiderich an der Bürgermeister-Pütz-Straße. Die Hip-Hopper James, Falki und Christopher Green sind zu hören. Alle drei kommen aus Duisburg.

