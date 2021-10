Jugendkirche: Theaterstück „Till“ erstes großes Projekt

Am 5. November feiert das erste Theaterstück, das das KJG in Duisburg zeigt, Premiere.

Duisburg-Dellviertel. Die Jugendkirche Tabgha hat die Kirche St. Joseph am Dellplatz in Duisburg bezogen. Im November meldet sie sich mit dem ersten großen Projekt.

Die Kirche St. Joseph am Dellplatz wird seit einiger Zeit von der Jugendkirche „Tabgha“ genutzt. Im November verwandeln Teenager das Gotteshaus an sechs Abenden in ein ganz besonderes Theater. Mit Tabgha ist nämlich auch „KjG Theater“ zum Dellplatz gezogen.

Das seit nunmehr 14 Jahre bestehende Projekt besteht aus mehr als 30 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nicht nur mit Leidenschaft Theater spielen, sondern denen auch die Themen und Botschaften ihrer Stücke besonders am Herzen liegen. Es ist das erste große Jugendprojekt neben den Gottesdiensten am neuen Standort.

Nach unzähligen Online- und Einzelproben mit Abstand und Maske konnte die Gruppe mithilfe eines ausgeklügelten Infektions-Schutzkonzepts zu Pfingsten wieder die Proben aufnehmen – erstmals am Dellplatz. Das 26-köpfige Ensemble arbeitete sich mit aller Leidenschaft in die Geschichte des weltbekannten Narren und Schelmen Till Eulenspiegel ein.

Nach Umzug nach Duisburg: Theaterstück mit Tanz, Akrobatik und „packendem Soundtrack“

Johanna Schürken spielt den Till. Foto: Foto: KJG / RR

Das Improvisationstalent Till lässt sich planlos durch das Leben treiben, ganz nach seinem Motto: „Die Sorgen kommen früh genug zurück, jetzt lass uns das Hier und Jetzt genießen“. Damit ist das Stück wie gemacht für eine Zeit, in der Pläne ständig auf den Kopf gestellt werden…

Durch Tills ausgesprochene Beobachtungsgabe und sein sprachliches Talent kann er schneller als sein Umfeld Situationen nicht nur erfassen, sondern diese auch beeinflussen. So treibt ihn das Leben in verschiedenste Lagen, die von Tragik oder Situationskomik geprägt sind und damit die ganze Achterbahn, die ein Leben ausmachen kann, widerspiegeln.

„Dieses Mal ist die Bühne besonders lebendig. Fast durchgängig bespielt das gesamte Ensemble die Bühne, wobei Tanz und Akrobatik für besonders viel Abwechslung auf der Bühne sorgen, begleitet von einem packenden Soundtrack“, versprechen die Macher. Die Inszenierung sei bis ins Detail liebevoll ausgestattet – von Kostümen und Requisiten bis hin zur multimedialen Gestaltung der Bühne.

Karten können ab sofort reserviert werden

Ab sofort können sich Interessierte einen Sitzplatz reservieren. Gezeigt wird das Stück am 5., 12., 13., 19. und 20. November, jeweils um 19 Uhr. Am 7. November wird „Till“ um 16 Uhr gezeigt. Der Eintritt kostet fünf Euro. „Der günstige Kartenpreis wird durch die großzügige Förderung des Projektes ,Durch andere Zeiten e.V.’ ermöglicht.“ Tickets und weitere Informationen gibt es im Netz: www.kjgtheater.de

