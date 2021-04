Jugendclub „Spieltrieb“ sucht kleine Duisburg-Geschichten

Ist da wer? Der Jugendlcub „Spieltrieb“ am Schauspiel Duisburg sucht Kontakte in der Corona-Zeit.

Duisburg. Der Jugendclub „Spieltrieb“ am Schauspiel Duisburg begibt sich für ein Online-Projekt auf „Begegnungsmissionen“. Persönliche Geschichten gesucht.

Der Jugendclub „Spieltrieb“ am Schauspiel Duisburg möchte trotz aller Corona-Beschränkungen spannende Begegnungen erleben. Dazu hat er das Online-Projekt „Kontaktversuchungen“ erfunden. Die zehn Teilnehmer und Teilnehmerinnen begeben sich dabei als Forscher auf unterschiedlichste „Begegnungsmissionen“. Diese werden zum Material für ein künstlerisch-dokumentarisches Online-Stück, das am 3. Juni 2021 auf der Videoplattform Zoom Premiere hat.

Jetzt suchen die Spieler explizit Duisburger, die Lust haben, eine kleine persönliche Geschichte zu teilen. „Ich möchte meine Heimatstadt Duisburg, in der ich aufgewachsen bin, noch einmal ganz neu entdecken und dabei Menschen aus allen Generationen und Hintergründen kennenlernen, die auch eine besondere Beziehung zu dieser Stadt haben“, berichtet die 22-jährige Lea Orschel, die zum ersten Mal an einem Spieltrieb-Projekt teilnimmt. „Dafür sammle ich Geschichten von verschiedenen Leuten zu den unterschiedlichsten Orten in Duisburg. Das kann die Seitengasse sein, in der jemand den ersten Kuss erlebte, die Parkbank, von der aus man mal etwas ganz Verrücktes beobachtet hat oder die Eckkneipe, die zum zweiten Zuhause geworden ist.“

Wer eine solche Geschichte erzählen möchte, kann sich bis zum 6. Mai bei Dramaturg Florian Goetz per Mail f.goetz@stadt-duisburg.de melden, um einen kurzen Interviewtermin (telefonisch, per Videocall oder vor Ort) zu vereinbaren.