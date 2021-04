Jugendamt Duisburg: Philipp Thelen neuer Abteilungsleiter

Duisburg. Philipp Thelen ist zurück in der Duisburger Sozialarbeit. Der ehemalige Geschäftsführer der Awo-Integration wechselt ins Jugendamt.

Nach seinem Ausstieg als Leiter der Awo-Integration vor einem Jahr meldet sich Philipp Thelen zurück in der Duisburger Sozial- und Jugendarbeit. Am Donnerstag war sein erster Arbeitstag im Jugendamt als Abteilungsleiter und Stellvertreter von Amtsleiter Hinrich Köpcke. „Ich freue mich sehr darauf, in der Stadt Sozialarbeit zu organisieren, das liegt mir gut“, so der 46-Jährige.

Philipp Thelen tritt als Leiter der Abteilung 51.3 (Allg. Soziale Dienste, Kinderschutz, Jugendhilfe, Schulsozialarbeit u.a.) die Nachfolge von Eva Kaewnetara an, die in den Leitungsstab des Jugendamtes wechselt. „Eine spannende Abteilung“, sagt der neue Leiter, der bisher auf der anderen Seite des Schreibtisches saß. „Bei der Awo hatte ich viele Kontakte mit dem Jugendamt, dabei habe ich nur gute Erfahrungen gemacht“, sagt Thelen.https://www.waz.de/staedte/duisburg/personalwechsel-bei-der-awo-integration-in-duisburg-id229262802.html

Berufserfahrung als Sozialarbeiter und Geschäftsführer

Der gebürtige Duisburger hat nach dem Abitur an der Gesamtschule Mitte Sozialarbeit und Sozialwirtschaft studiert, nach 15 Jahren als Sozialarbeiter beim Nachbarschaftsverein Wuppertal im Brennpunkt-Stadtteil Osterbaum war Thelen Geschäftsführer des Paritätischen in Essen und von Parisozial Essen/Duisburg, ehe er Anfang 2018 als Nachfolger von August Schwarthans die Leitung der Awo-Integration übernahm.

