Wo man in Duisburg künftig kiffen dürfte, würde das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung in seiner jetzigen Form umgesetzt, zeigt eine interaktive Karte. (Symbolbild)

Duisburg. Kiffen soll künftig auch in der Öffentlichkeit erlaubt sein, doch es gelten Einschränkungen. Wo der Konsum in Duisburg legal wäre – und wo nicht.

Das Cannabis-Gesetz ist auf dem Weg, bis Ende des Jahres könnte Kiffen in Deutschland entkriminalisiert sein. Auch in der Öffentlichkeit soll der Konsum erlaubt werden, jedoch mit Einschränkungen. Wo man in Duisburg weiterhin kein Marihuana oder Haschisch rauchen darf, wird der Gesetzentwurf in dieser Form umgesetzt, zeigt eine interaktive Karte dieser Redaktion – und andersrum, wo das Kiffen dann straffrei wäre.

Die lokalen Verbote sollen dem Schutz von Kindern und Jugendlichen in der Öffentlichkeit dienen. Hier würden sie gelten:

1. im Abstand von 200 Metern um Schulen, Kitas, Jugendzentren und Spielplätze

2. im Abstand von 200 Metern um Anbauvereinigungen (Cannabis-Clubs)

3. in öffentlich zugänglichen Sportstätten

4. in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr.

Cannabis in Duisburg: Kiffen am Rhein wäre vielerorts erlaubt

In Großstädten wie Duisburg ergibt sich daraus ein Netz von Schutzzonen; wer sie nicht beachtet und erwischt wird, muss ein Bußgeld von bis zu 100.000 Euro zahlen. Die Karte zeigt, wie groß diese Schutzgebiete sind, wenn allein Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Spiel- und Sportplätze berücksichtigt werden. Fußgängerzonen wurden dagegen außen vor gelassen. Wo sich in Zukunft Anbauvereinigungen niederlassen, ist zum jetzigen Zeitpunkt ohnehin noch nicht bekannt.

Eher wenige Verbotszonen gäbe es in Parks und ländlichen Bereichen der Stadt, weil sie meist etwas abgelegen von solchen Einrichtungen liegen. In den Auen-Landschaften rechts und links des Rheins, in Walsum und Baerl, wäre Kiffen wohl weiträumig erlaubt, ebenso rund um den Alsumer Berg und am Rheindeich in Richtung Beeckerwerth.

Auf der Karte sind die Bereiche in Duisburg rot markiert, in denen der Cannabis-Konsum auch in Zukunft verboten sein soll. Foto: Screenshot

>>Wo öffentlicher Cannabis-Konsum in Ihrer Umgebung erlaubt oder verboten sein soll, können Sie mit dieser interaktiven Karte herausfinden. Hier klicken!

Ein Spaziergang mit Joint durch den Landschaftspark wird dagegen kaum legal sein. Zumindest im Kerngebiet mit dem alten Hüttenwerk, den Schächten und der dahinter gelegenen Halde befinden sich nämlich gleich mehrere Spielplätze. Ähnlich verhält es sich im Rheinpark in Hochfeld.

Kiffen in Wohngebieten: Wenige Einschränkungen in Duisburg-Hamborn

Vor allem wegen vieler Sportstätten enthält die Karte im Sportpark Wedau viele rot markierte Flächen, an der Sechs-Seen-Platte im Duisburger Süden dagegen eher wenige. Auch rund um das begehbare Kunstwerk Tiger & Turtle wäre der Cannabis-Konsum wohl erlaubt.

Und wie sieht es in Duisburgs Wohngebieten aus? Die höchste Dichte an Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und Jugendeinrichtungen herrscht freilich im Stadtzentrum. In Neudorf und Duissern etwa wäre Kiffen in der Öffentlichkeit nahezu flächendeckend tabu, ebenso in der Altstadt, größtenteils auch am Innenhafen. Kant-Park und Dellplatz samt Umgebung sind rot markiert, auch der Stadtteil Hochfeld – bis auf den Blücherpark und die direkt angrenzenden Straßen.

Wohngebiete, in denen verhältnismäßig wenige Straßen von den Einschränkungen betroffen wären, sind im Duisburger Norden Röttgersbach und Neumühl sowie Obermarxloh und Alt-Hamborn – das gilt zum Beispiel auch für den Hamborner Altmarkt mit Ausnahme eines kleineren Bereichs. Im Westen wäre der öffentliche Konsum in größeren Teilen von Hochemmerich ohne drohende Strafe möglich. Der Duisburger Süden gleicht einem Flickenteppich, einen größeren Bereich ohne Schutzzone gibt es etwa in Buchholz.

An der Regelung mit den Schutzzonen gibt es noch Kritik, auch innerhalb der Ampel-Koalition. Die Einhaltung sei kaum zu kontrollieren und beschere Polizei und Justiz nur Mehrarbeit, heißt es etwa aus FDP-Kreisen. Für den Jugendschutz hätten die Zonen dagegen kaum einen Mehrwert. (mit niks)

