Jobcenter Duisburg: Neue App soll Kundenkontakt erleichtern

Duisburg. Das Jobcenter Duisburg hat jetzt eine eigene App, die wichtige Kundenanliegen bedienen soll. Was so zukünftig alles digital möglich sein soll.

Das Jobcenter Duisburg hat eine App für das Smartphone auf den Markt gebracht, die zukünftig die Kommunikation vereinfachen und wichtige Kundenanliegen bedienen soll. „Den Plan, eine App zu entwickeln, gab es schon länger, nun hat Corona den Prozess beschleunigt“, erläutert Frank Böttcher, Geschäftsführer des Jobcenter Duisburg.

So ermögliche es die App, schnell und von überall mit dem Jobcenter Duisburg in Kontakt zu treten. Ganz ohne Termin sollen sich Dokumente wie etwa ein Arbeits- oder Mietvertrag, die Heiz- oder Betriebskostenabrechnung einreichen lassen, verspricht die Behörde. Man fotografiert das Dokument mit dem Smartphone und schickt es per App an das Jobcenter Duisburg weiter.

Jobcenter Duisburg: Weiterbewilligungsanträge und Hilfestellungen bei der Jobsuche

Auch Nachrichten sollen sich sich so problemlos übermitteln lassen. Daneben gibt es eine Rückruffunktion. Man kann über die App auch einen Weiterbewilligungsantrag stellen oder sich Hilfestellungen bei der Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche aufzeigen lassen.

„Wir haben in der Pandemie die Erfahrung gemacht, dass unsere Kundinnen und Kunden bereit sind, alternative Kommunikationswege zu nutzen“, beschreibt Frank Böttcher. Gleichzeitig soll die App sukzessive um weitere Funktionen erweitert werden.

Wo es die App gibt

Die App gibt es im App Store oder bei Google Play kostenlos. Ein Flyer findet Interessierte auch auf www.jobcenter-du.de unter Service/Merkblätter und Formulare. Bei Fragen hilft außerdem das Service Center des Jobcenter Duisburg unter 0203 302 1910.

