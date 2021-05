Jobcenter Duisburg: Corona-Zuschlag und Kinderbonus im Mai

Duisburg. Die Kunden des Jobcenters Duisburg erhalten im Mai eine Corona-Zulage. Für Familien gibt es einen Kinderbonus. Das muss man dazu wissen.

Das Jobcenter in Duisburg zahlt im Mai einen Corona-Zuschlag in Höhe von 150 Euro an seine Kunden aus. Eine gesonderte Antragstellung sei dazu nicht erforderlich, teilte die Behörde am Montag mit.

Der Corona-Zuschlag soll die Belastungen des mehrmonatigen Lockdowns für Menschen, die Leistungen der Grundsicherung oder Sozialgeld beziehen, abmildern. Wer alleinstehend oder alleinerziehend ist oder mit einer Partnerin oder einem Partner in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, erhält den einmaligen Corona-Zuschlag in Höhe von 150 Euro.

Kinderbonus von der Familienkasse: 150 Euro als Einmalzahlung ohne Antrag

Voraussetzung ist, dass im Mai 2021 ein Anspruch auf Grundsicherung oder Sozialgeld besteht. Das gilt auch für Volljährige, die bei ihren Eltern leben und bei denen das Kindergeld nicht als Einkommen berücksichtigt wird. Die Einmalzahlung wird vom Jobcenter Duisburg automatisch ab Mitte Mai 2021 ausgezahlt.

Die Gutschrift soll ab dem 10. Mai erfolgen. Ein Antrag ist nicht notwendig, der entsprechende Bescheid wird versandt. Darüber hinaus erhalten Familien, die im ab Mai 2021 einen Anspruch auf Kindergeld haben, einen Kinderbonus in Höhe von 150 Euro von der Familienkasse. Diese Auszahlung erfolgt einige Tage nach der regulären Kindergeldzahlung. Die Einmalzahlung wird nicht auf Sozialleistungen angerechnet und muss ebenfalls nicht extra beantragt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg