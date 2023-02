Joachim Llambi: So tickt der strenge „Let’s Dance“-Juror

Duisburg. Joachim Llambi ist bekannt als der strenge Juror aus der RTL-Show „Let’s Dance“. Das müssen Sie über den gebürtigen Duisburger wissen.

Joachim Llambi ist einem großen Fernsehpublikum seit 2006 als strenger Juror in der RTL-Show „Let’s Dance“ bekannt – aber auch aus diversen anderen TV-Formaten („Jeopardy“, „Mario Barth deckt auf“) Doch wie tickt der gebürtige Duisburger eigentlich? Das müssen Sie über Llambi wissen:

Wie alt ist Joachim Llambi?

Er ist 58 Jahre alt. Llambi kam am 18. Juli 1964 in Duisburg, im Hochfelder Bethesda-Krankenhaus, als Sohn einer deutschen Mutter und eines spanischen Vaters zur Welt.

Wo ist Joachim Llambi zur Schule gegangen?

Er ist in Duisburg nicht nur geboren, sondern auch aufgewachsen und hat erst die Grundschule an der Tonstraße in Duissern besucht. An seine Einschulung, sagte Llambi in einem früheren Interview mit dieser Redaktion, könne er sich noch gut erinnern – an seine „lebensgroße Schultüte“ und an seine braune Lederjacke, die er damals neben einer kurzen Hose und Kniestrümpfen getragen habe.

Nach der Grundschule kam Llambi auf das neusprachliche Gymnasium an der Pappenstraße in Neudorf. Dort machte Llambi 1984 sein Abitur mit einem Schnitt von 2,1. „Ich musste mich nicht quälen“, sagte er mal gegenüber dieser Redaktion. „Mir ist vieles zugefallen.“ Seine Leistungskurse: Englisch und Erdkunde, dazu im Abi die Fächer Mathe und Sport, die ihm besonders gut gelegen haben.

Was ist Joachim Llambi von Beruf?

Nach der Schule begann er zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse in Duisburg. Llambi hat dann viele Jahre erst an der Düsseldorfer und später an der Frankfurter Börse gearbeitet.

Kann Joachim Llambi tanzen?

Er war ein erfolgreicher Turniertänzer. Llambi wechselte 1989 von den Amateuren zu den Profis und nahm bis 1991 mit seiner Tanzpartnerin und ersten Ehefrau Sylvia, geborene Putzmann, an Welt- und Europameisterschaften teil. Seine ersten Tanzschritte hatte er mit 16 in der Tanzschule Paulerberg in Duisburg-Neudorf gemacht. Seine Mutter arbeitete dort über viele Jahre als Sekretärin.

Hat Joachim Llambi Kinder?

Er hat eine gemeinsame Tochter mit seiner zweiten Ehefrau Ilona, die auch noch eine Tochter aus einer früheren Ehe hat.

Ist Joachim Llambi Fußball-Fan?

Als gebürtiger Duisburger ist er seit Kindesbeinen glühender und meinungsstarker Anhänger des MSV. 2021 hat er sich öffentlichkeitswirksam an einer Herz-Kampagne für den finanziell chronisch klammen Club beteiligt. Seinen Lieblingsverein hat Llambi zudem in einer Langzeit-Doku bei RTL+ begleitet. Er hat darüber hinaus die Schirmherrschaft für den gemeinnützigen Verein „Zebrakids“ übernommen, der sich seit t 2009 für sozial benachteiligte sowie für schwerkranke Kinder engagiert.

