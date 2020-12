Jerusalema statt Hüttengaudi: Bernie Kuhnt bittet um Spenden

Duisburg. Jerusalema statt Hüttengaudi für die gute Sache: Der Duisburger Weihnachtsmarkt fällt aus. Bernie Kuhnt startet trotzdem ein Spendenprojekt.

Der Duisburger Weihnachtsmarkt fällt aus und damit auch der Hüttenzauber für die gute Sache: Deshalb startet Bernie Kuhnt mit seinem Alm-Hütten-Team ein virtuelles Spaß- und Spendenprojekt.

So geht’s: zuerst „Jerusalema“ tanzen, denn das macht gerade die ganze Welt. Dann soll das Video im Querformat gepostet und dabei die Instagram- oder Facebook-Seite von Bernie’s Almhütte getaggt werden. Was jetzt noch fehlt: eine Spende für Duisburger Hilfsorganisationen überweisen.

Spenden an Duisburger Tafel, Frauenhaus und Verein Wildwasser

Das geht über den QR-Code auf den Plattformen von Bernies Alm-Hütte in den Sozialen Medien und den Paypal-Button oder direkt an die Institutionen. Das sind: Duisburger Tafel, Frauenhaus Duisburg und der Verein Wildwasser Duisburg. Wer nicht tanzen will, kann auch einfach einen Weihnachtsgruß schicken und verlinken. Eine Spende an die Einrichtungen sei aber unverzichtbar.