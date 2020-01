Laura räkelt sich an der Stange. Sie spreizt die Beine, zieht sich mit den Armen hoch, kreist um die eigene Achse. Eine Stange weiter tanzt Cherié – eine brünette Schönheit. Beide tragen Dessous ganz in Weiß. Die beiden gehören zu den „Engeln“, die in der „Florida Table Dance Bar“ arbeiten. „Wir schaffen jeden Abend eine neue Illusion“, erklärt Marko Herbener. Die Besucher, die die Treppen in die Bar hinabsteigen, sollen für ein paar Stunden ihre Sorgen vergessen. Ein Happy-End gibt’s hier allerdings nicht. Chef Marko Herbener betont: „Wir sind kein Puff.“

Tabledance in Duisburg: Jeden Abend eine neue Illusion

Vor 16 Jahren hat er die Bar übernommen. Damals betrieb er noch die Eckkneipe „Scharnhorst“ in Kaßlerfeld. Wenn er dort nachts um 2 Uhr die Gaststätte schloss, konnte er nicht sofort schlafen gehen. Im Bett wälzte er sich nur umher. Also ging er in die Tabledance-Bar. Abend für Abend. Ein Jahr lang.

„Irgendwann dachte ich mir, dass es billiger wäre, den Laden direkt zu kaufen.“ Damals war alles noch plüschiger, mit typisch rotem Teppich ausgelegt. „Ich wollte Tabledance gesellschaftsfähig machen“, erinnert sich der Mann, der ursprünglich aus Sachsen stammt und kurz vor dem Fall der Mauer ausreisen durfte.

Er träumte vom großen Geld, sah sich in anderen Bars um. In Las Vegas entdeckte er ein Etablissement ganz in Weiß, schlicht und edel. Wieder zu Hause investierte er nochmal eine Menge Geld. „Wir haben Tabledance neu erfunden“, sagt Herbener. Das Gleiche gilt für ihn persönlich: „Ich war schon immer ein bunter Vogel.“ Die langen grauen Haare hat er zum Zopf geflochten. An jedem Finger glitzert ein Ring, die Ohrringe blitzen ebenso. Und in der Hand ein goldenes Handy.

Heute trägt er einen Anzug mit Totenköpfen. Das Auto ist nicht weniger auffällig: Ein orangefarbener Hummer, Werbeträger für die „Florida Table Dance Bar“. Wenn Herbener durch die Stadt oder ins Restaurant geht, fällt er auf. „Ich geh ganz offen mit meinem Job um. Aber in der Stadt warte ich immer, bis mich jemand grüßt – vor allem, wenn der Mann mit seiner Freundin oder Frau unterwegs ist.“

Cherié arbeitet seit acht Monaten als Tänzerin. Sie ist selbstständig. Beim Finanzamt ist sie wie die anderen Frauen als „Künstlerin“ gemeldet. Herbener stellt ihnen nur den Arbeitsplatz zur Verfügung. Zehn Euro zahlt jeder Gast Eintritt. Außerdem verdienen die Tänzerinnen an den Getränken und Privatshows mit. Ein Bier oder eine Cola kosten sieben Euro. Dafür darf man(n) zuschauen.

Für 50 Euro tanzt Cherié drei Lieder lang privat. „Wir haben schon Stammkunden. Wir machen Party mit den Männern“, beschreibt die 23-Jährige. Auf dem Dekolleté hat sie sich in Schreibschrift den Spruch tätowieren lassen: „Love me for who I am“ – Liebe mich für das, was ich bin. Außerdem ziert ein tätowiertes Strumpfband den rechten Schenkel.

„An meinem ersten Tag war ich aufgeregt, aber ich schäme mich nicht für meinen Job“, sagt die zierliche Frau, deren Füße in 19-Zentimeter hohen Schuhen stecken. Die Kolleginnen haben ihr die Bewegungen gezeigt. Der Rest ist tägliches Training.

Laura macht den Job schon seit drei Jahren. Eine Freundin hat sie mitgenommen. „Ich hab gebreakt und Hip-Hop getanzt und bin so zum Pole-Dance gekommen.“ Wenn ein Gast kommt, begrüßt ihn eines der Mädchen. Vier arbeiten von Montag bis Freitag, sechs am Wochenende. „Die Männer freuen sich über Komplimente oder wenn man ihnen den Mantel abnimmt“, weiß Marko Herbener.

„Wir bieten Entertainment“, sagt Laura. Dazu gehört auch ein Plausch über den vergangenen Urlaub. Die älteste Mitarbeiterin ist 34 Jahre alt und tanzt seit zehn Jahren. „Sie kommt super an, weil sie ganz anders auf die Männer zugeht und mit ihnen reden kann“, sagt der Bar-Besitzer. Eine Altersgrenze für den Job gebe es deshalb nicht.

Entscheidung nie bereut

Im Mai und Juni kommen viele Junggesellen, im Dezember feiern Firmen hier Weihnachten. Es trauen sich Jungs hinein, die sich zum 18. Geburtstag etwas beweisen wollen. Oder 75-Jährige, die sich etwas gönnen. „Rund um Weihnachten ist zwar viel los, aber manchmal ist ein Abend besser, an dem ein Gast hier 1000 Euro lässt“, so Herbener. Etwa für eine Flasche Schampus. Den Veuve Cliquot gibt’s für 500 Euro, dafür trinkt die Dame der Wahl auch mal ein Gläschen mit. „So eine Party wie bei uns erlebt man sonst nirgendwo in Duisburg“, verspricht Herberner.

Im vergangenen Jahr hatte übrigens Markus Krebs ein paar Auftritte in der Tabledance-Bar – für den guten Zweck. Auch Laura, Cherié und die anderen Damen haben auf ihre Gage verzichtet. Das Geld wurde gespendet, etwa an den Gnadenhof Rheinhausen, an eine Kita und für die Aktion Lichtblicke. „Wenn es einem gut geht, kann man auch etwas zurückgeben“, sagt Herbener. Er hat seine Entscheidung, die Bar zu kaufen, nie bereut.