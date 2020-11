Auch das für Freitag, 6. November, geplante Intermezzo-Konzert in der Lutherkirche mit der Band „Phronesis“ fällt dem Lockdown zum Opfer. Wofür treue Alt-Abonnenten mit einem besonderen Service entschädigt werden. Für die am 26. Februar 2021 beginnende neue Konzert-Spielzeit gibt es bereits ab 7. November limitierte Abos im Vorverkauf.

Intermezzo-Chef Karl Bongartz konnte für die neue Saison mit dem schwedischen Super-Bassisten Lars Danielsson einen international gefragten Weltklasse-Musiker verpflichten. Eröffnet werden soll die Reihe am 26. Februar mit dem Trio des französischen Geigers Theo Ceccaldi, das unter dem Titel „Django“ eine Hommage an Django Reinhard und Stephane Grappelli präsentiert.

Edmar Castaneda und Gregoire Maret für März in Duisburg-Duissern gebucht

Am 26. März sind dann der kolumbianische Harfenist Edmar Castaneda und der aus der Schweiz stammende Harmonika-Spieler Gregoire Maret in der Lutherkirche zu Gast, deren Konzert in diesem Jahr auch abgesagt werden musste. Der hier gut bekannte Pianist Sebastian Sternal ist mit dem Bassisten Henning Sieverts und dem Schlagzeuger Jonas Burgwinkel am 21. Mai im Klavier-Trio zu erleben.

Erneut ist die aus Estland stammende Sängerin Kadri Voorand mit dem Bassisten Mihkel Mälgand am 25. Juni live in der Lutherkirche, und am 10. September folgt der auch schon für dieses Jahr eingeplante belgische Saxofonist Ben Sluijs mit seinem Quartett. Die schwedische Bass-Legende Lars Danielsson verspricht dann am 8. Oktober mit der Sängerin Caecilie Norby und dem grandiosen Gitarristen Ulf Wakenius Spitzen-Jazz aus Skandinavien. Das Hotel Bossa Nova mit der portugiesisch-indischen Sängerin Liza da Costa beendet am 5. November die Reihe für das Jahr 2021.

Abos gibt es bei der Weinhandlung Hauschild in Duissern und bei 1001 Buch in Neudorf bereits ab 7. November im Vorverkauf. Details zu Optionen zur Verrechnung der Vorjahres-Abos unter www.intermezzo-Konzerte.com.