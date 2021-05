Japans Kaiser ehrt Duisburger Ostasien-Wissenschaftler

Am Mittwoch, den 2.3.2016 stellte Prof.Dr. Werner Pascha an der Universität Duisburg, Lotharstraße, eine Kooperation mit der Universität Bochum vor. Für die Ostasienwissenschaften. Foto: Udo Milbret / Funke Foto Services

Duisburg. Der Duisburger Ostasienforscher Werner Pascha bekommt den japanischen „Orden der aufgehenden Sonne“. Das steckt hinter der Auszeichnung.

Das japanische Kaiserhaus zeichnet den Duisburger Ostasienwissenschaftler Prof. Dr. Werner Pascha mit dem „Orden der Aufgehenden Sonne am Halsband, goldene Strahlen“ aus. Wie das japanische Generalkonsulat in Düsseldorf am Mittwoch mitteilte, wird der langjährige Lehrstuhlinhaber an der Universität Duisburg-Essen (UDE) „für seine großen Verdienste im Bereich Ostasienwissenschaften“ geehrt.

Pascha, der seit seiner Emeritierung im vergangenen Jahr weiter für das In-East-Institut der Uni forscht, habe sich „seit 1992 in besonderem Maße für die Förderung des akademischen Austauschs und gegenseitigen Verständnisses zwischen Japan und Deutschland engagiert“, so das Konsulat weiter.

Forscher der Uni Duisburg-Essen legte Schwerpunkt auf Japan-Studien

Mit dem 1994 in Duisburg eingerichteten Institut für Ostasien-Studien (In-East) legte Werner Pascha einen Schwerpunkt auf den Bereich „Japan-Studien“ und setzte sich für die Ausbildung und Unterstützung junger Wissenschaftler ein. Er knüpfte Partnerschaften zu Universitäten in Übersee und war an der Betreuung von Forschungsprojekten zu Japan in Deutschland beteiligt. „Damit leistete er einen unverzichtbaren Beitrag zur Entwicklung künftiger Generationen an Führungskräften im Bereich deutsch-japanischer Beziehungen“, bemerkt das Konsulat.

Plattform für ostasiatische Unternehmen in Deutschland

Mit der Einrichtung der größten Plattform für ostasiatische Unternehmen in Deutschland (KOPRA) bot Pascha ab 1998 deutschen Studierenden die Chance, ihr Japanwissen nach dem Studienabschluss zu nutzen. Als führender deutscher Experte begleitete er im November 2016 den damaligen deutschen Bundespräsidenten Hans-Joachim Gauck auf eine Japanreise.

Seit 2015 ist Prof. Werner Pascha Vizepräsident des Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin(JDZB), seit 2013 Vorstandsvorsitzender der japanisch-deutschen Stiftung zur Förderung der Kulturbeziehungen (JaDe). Die Ordensverleihung werde zu einem späteren Zeitpunkt in der Residenz von Generalkonsul Kiminori Iwama stattfinden, so das Düsseldorfer Konsulat.

