Der Jaguar und der Toyota nach dem Zusammenprall in Duisburg.

Unfall Jaguar-Fahrer (20) verursacht Unfall in Duisburg

Duisburg. Ein 20-Jähriger hat in Duisburg-Hochemmerich einen Unfall mit drei Autos verursacht. Sein Jaguar wurde gegen einen Toyota geschleudert.

Drei Autos sind am Montagnachmittag in Duisburg-Hochemmerich in einen Unfall verwickelt gewesen.

Laut Polizei übersah ein 20-Jähriger gegen 16.30 Uhr auf der Krefelder Straße beim Linksabbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße den entgegenkommenden Opel einer 32-Jährigen.

Unfall in Duisburg-Hochemmerich: Zwei Personen verletzt

Die Autos prallen zusammen. Der Jaguar des 20-Jährigen wurde durch die Wucht frontal gegen einen Toyota eines 47-Jährigen geschleudert. Alle drei Autos wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt.

Ein Rettungswagen brachte die Opel-Fahrerin in ein Krankenhaus. Auch der Toyota-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, wollte jedoch selbstständig einen Arzt aufsuchen.