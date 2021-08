Historisches Jackson und Salou: So erinnert Duisburg sich an die 1990er

Duisburg. Die Schließung der Krupp Hüttenwerke, der Auftritt von Michael Jackson und der Antritt von Salou im Finale: Duisburger Erinnerungen an die 90er.

Die 1990er-Jahre waren in Deutschland eine bewegtes Jahrzehnt: Die Wiedervereinigung und der Weltmeistertitel der Fußball-Nationalmannschaft wurden bejubelt. Entsetzen herrschte nach dem Anschlag auf die Asylunterkunft in Rostock-Lichtenhagen. Es passierte aber noch so viel mehr. In Duisburg schmückt zum Beispiel seit 1993 der bunte „Lifesaver“ die Innenstadt. Um die Kosten für die Figur gab es heftige Diskussionen, es fiel der Begriff „Pleitegeier“. Wir haben die Duisburger gefragt, an was sie sich erinnern, wenn sie an die 90er-Jahre zurückdenken?

Für viele ist eine bittere Erinnerung hängen geblieben: Trotz aller Proteste endete am 15. August 1993 um 9.44 Uhr mit dem letzten Abstich im Stahlwerk LD II die über 100-jährige Geschichte der Hüttenwerke Krupp in Rheinhausen. „Ich glaube, am Ende sind viele der Kruppianer dann vernünftig unter gekommen, zum Glück. Aber Rheinhausen ist gefühlt kollabiert und hat sich davon auch nicht mehr erholt“, schreibt Michael Lau.

Hysterie um Michael Jackson in Duisburg, Salou-Moment im Pokalfinale

Ein viel beachteter Moment der TV-Geschichte spielte sich am 4. November 1995 in der Rhein-Ruhr-Halle ab: Bei der Premiere seines „Earth Songs“ beförderte ein Hubwagen Superstar Michael Jackson in luftige Höhe. Vor der Halle bibberten allein 2000 Fans des „King of Pop“ in der Kälte. „Dass Michael Jackson da war, war unglaublich“, erinnert sich Nadine Lilly Mollin an den Auftritt bei „Wetten, dass..?“.

Und dann war da noch das: Zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte erreichte der MSV Duisburg das Pokalfinale in Berlin, verlor gegen den FC Bayern unglücklich mit 1:2. Eine Szene vom 16. Mai ist aber nicht nur vielen Facebook-Nutzern unvergessen geblieben: „Der Sprint von Bachirou Salou vor dem 1:0 gegen Matthäus. Das war der Wahnsinn“, fasst es Tom Kulka zusammen.

Nicht erst mit seinem Treffer im Pokalfinale 1998 wurde Bachirou Salou zur MSV-Legende. Foto: Andreas Mangen / WAZ

An eine bedeutende Neuerung, die aber gar so viele Duisburger mit dem Jahrzehnt in Verbindung bringen, erinnert Mira Tomic: „Mir fällt sofort die U-Bahn-Eröffnung ein.“ Am 11. Juli 1992 eröffnete OB Josef Krinds den Innenstadttunnel mit den fünf unterirdischen Bahnhöfen: Rathaus, Steinsche Gasse, König-Heinrich-Platz, Duisburg Hauptbahnhof und Duissern.

