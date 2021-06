In NRW verbieten die aktuellen Corona-Regeln Großveranstaltungen wie den geplanten Ironman 70.3 in Duisburg (Symbolbild). Deshalb sieht der Duisburger Krisenstab die für den 29. August geplante Veranstaltung derzeit als „nicht genehmigungsfähig“.

Triathlon Ironman 70.3 in Duisburg: So steht es um das Großevent

Duisburg. Die Stadt Duisburg sieht eine sportliche Großveranstaltung wie den Ironman 70.3-Triathlon derzeit als „nicht genehmigungsfähig“.

Auch 2021 kann es nach derzeitigem Stand wohl keine Premiere des Ironman-Triathlons in Duisburg geben. Erneut macht die Corona-Pandemie dem großen Triathlon-Veranstalter einen Strich durch die Rechnung. Laut aktueller Corona-Schutzverordnung des Landes NRW ist solch ein Wettkampf, wie Ironman ihn in Duisburg mit mehr als 2000 Athleten und vielen Zuschauern plant, nach aktueller Rechtslage nicht genehmigungsfähig. Das hat der Krisenstab der Stadt Duisburg nun festgestellt.

Die Corona-Regeln in NRW verbieten bis zum 31. August Veranstaltungen , bei denen üblicherweise auch Tausende von Zuschauerinnen und Zuschauern vor Ort sind. Nach Ansicht der Juristen des NRW-Gesundheitsministeriums hätte auch der Ironman Duisburg den Charakter einer Großveranstaltung und falle daher unter die Kategorie „Sportfeste und Sportveranstaltungen“, die erst ab dem 1. September möglich sei, so ein Sprecher der Stadt Duisburg. Und auch dann müsste der Veranstalter ein Hygienekonzept vorlegen.

70.3-Triathlon in Duisburg: Athleten warten weiter auf Signal vom Veranstalter

Ironman hatte den angemeldeten Triathleten zugesagt, ihnen spätestens 60 Tage vor dem Wettkampf mitzuteilen, ob der Wettkampf stattfinden kann oder nicht. Das wäre Ende Juni der Fall, der 70.3-Triathlon ist für den 29. August geplant.

Wegen der Corona-Pandemie hatten viele Vereine und Veranstalter ihre Wettkämpfe in diesem Jahr bereits abgesagt, nur einige wenige Dreikämpfe wird es in dieser Saison geben. Und diese finden auch mit weniger Teilnehmern und strengen Hygieneregeln statt. Auch Ironman hatte etliche Wettkämpfe entweder in den September verschoben oder für 2021 komplett absagen müssen. Schon 2020 hatte die Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass der Wettkampf zunächst in den Herbst verschoben werden sollte, bevor er schließlich komplett abgesagt wurde.

In Duisburg kommt hinzu, dass es offenbar noch immer keine genehmigte Radstrecke gibt, zumindest nennt Ironman auf seiner Webseite zum Triathlon im „Stahlherz von Europa“ noch immer keinen Verlauf für die 90-Kilometer-Strecke. Diese sollte nach bisherigen Planungen durch Duisburg, die Kreise Wesel, Kleve und Krefeld führen.

