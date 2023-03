Iran: Bärbel Bas Patin für Frauenrechtlerin Nahid Taghavi

Für die Freilassung der deutsch-iranischen Frauenrechtlerin Nahid Taghavi setzt sich Bärbel Bas ein. Die Bundestagspräsidentin hat die Patenschaft für die 67-Jährige übernommen, die in Teheran inhaftiert ist.

Die Duisburger Bundestagsabgeordnete Bärbel Bas (SPD) hat die Patenschaft für die iranische Frauenrechtlerin Nahid Taghavi übernommen. Die Bundestagspräsidentin setzt sich für die sofortige und bedingungslose Freilassung der Deutsch-Iranerin ein, die im Oktober 2020 verhaftet wurde und seit August 2021 im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran gefangen gehalten wird.

Die Aktivistin wurde wegen der angeblichen Beteiligung an einer ‚illegalen Gruppierung‘ sowie wegen ‚Propaganda gegen den Staat‘ von einem iranischen Gericht zu einer zehn Jahre und acht Monate langen Haftstrafe verurteilt. „Nahid Taghavi setzte sich über Jahrzehnte unerlässlich für Frauen- und Arbeiterrechte ein. Sie ist damit ein Vorbild für Frauen und all diejenigen, die sich für Menschenrechte einsetzen – und das weltweit“, so Bärbel Bas.

Bärbel Bas: Einsatz für Freilassung von Nahid Taghavis ist „Herzensangelegenheit“

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, an Nahid Taghavis Seite zu stehen“, so die Bundestagspräsidentin weiter. Sie werde sich gegenüber dem iranischen Regime für die 67-Jährige einsetzen und die Bundesregierung um Unterstützung bitten. Der Wunsch von Bärbel Bas ist es, dass die Patenschaft, vermittelt durch die Menschenrechtsinitiative Hawar.help, auch in das Programm ‚Parlamentarier schützen Parlamentarier‘ (PsP) überführt wird. Der Bundestag setzt damit ein Zeichen der Solidarität mit internationalen Politikern und Aktivisten, die wegen ihres Einsatzes für die Menschenrechte verfolgt werden.

Nahid Taghavi wurde im Juli 2022 nach 194 Tagen Isolationshaft zur medizinischen Behandlung für vier Monate aus der Haft entlassen. Trotz der nicht abgeschlossenen Behandlung zwangen sie die Behörden, am 13. November ins Evin-Gefängnis zurückzukehren.

