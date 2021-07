Inzidenzstufe 1: Niederrhein-Therme verschärft Corona-Regeln

Duisburg. Die Niederrhein-Therme im Duisburger Revierpark Mattlerbusch verschärft wieder die Corona-Regeln für Besucher. Zudem gibt’s einen Wettbewerb.

Nach einer nur kurzen Öffnungszeit ohne Corona-Regeln verschärft die Niederrhein-Therme im Revierpark Mattlerbusch wieder die Vorschriften für ihre Besucher. Denn in Duisburg gilt ab Samstag, 31. Juli, gemäß der aktuellen Coronaschutzverordnung offiziell die lokale Inzidenzstufe eins.

„Das war nicht anders zu erwarten“, sagt die Betriebsleiterin des Revierparks und der Niederrhein-Therme, Sandra Blat y Bränder, zu den verschärften Corona-Regeln. Besucher müssen jetzt, genauso wie in anderen Freizeitbädern und Thermen in Nordrhein-Westfalen, wieder nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind, es gilt also erneut die sogenannte 3G-Regel. „Wir benötigen außerdem wieder die ausgefüllten Kontaktdatenerhebungsbögen zum Einlass in die Niederrhein-Therme oder es kann nun auch die Registrierung über die Luca App erfolgen“.

Das gesamte Team sei aber bestens vorbereitet, betont die Betriebsleiterin, und seit Montag, 26. Juli, ist demnach in der Niederrhein-Therme an der Wehofer Straße 42 in Röttgersbach das Hygiene- und Schutzkonzept auf die landesweiten Inzidenzstufe eins umgestellt und werde „bereits wieder vollumfänglich gelebt“.

Namenswettbewerb für neue Großsauna in der Duisburger Niederrhein-Therme

Die Laune der Besucherinnen und Besucher heben soll dagegen jetzt ein Wettbewerb. Denn die neue Großsauna, die anstelle der abgebrannten Kelo-Sauna gebaut wurde, ist noch namenlos. Das soll sich jetzt ändern, nicht zuletzt, weil sie laut Sandra Blat y Bränder zuletzt „viel Zuspruch, Lob und Anerkennung“ bekam.

Das Thermenteam hat deshalb einen Namenswettbewerb ausgeschrieben und sucht Namensvorschläge nach der Devise „kurz, knapp, einprägsam“. Diese können per Mail an info@niederrhein-therme.de gesendet werden.

Die neue Großsauna der Niederrhein-Therme in Duisburg soll mithilfe eines Wettbewerbs einen Namen bekommen. Foto: Revierpark Mattlerbusch

Der Gewinner und Namensgeber der Großsauna, die nach der Pandemie bis zu 110 Menschen Platz bietet, darf sich über eine Elferkarte für Sauna und Sole über vier Stunden freuen. Diese Eintrittskarte ist jeden Tag gültig und hat einen von Wert 190 Euro.

Die Namensvorschläge der Wettbewerbsteilnehmer müssen bis Freitag, 6. August, eingegangen sein.

