Internationaler Museumstag: Das bietet das „Lehmbruck“

Duisburg. Zum internationalen Museumstages am 21. Mai plant das „Lehmbruck“ Führungen und einen Aktzeichnen-Workshop. Alle Infos im Überblick.

Das Duisburger Lehmbruck Museum beteiligt sich am Internationalen Museumstag, der am Sonntag, 21. Mai, unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“ stattfindet. Besucherinnen und Besucher können verschiedenen Führungen sowie an einem Aktzeichnen-Workshop teilnehmen. Wie viel sie dafür bezahlen möchten, steht ihnen frei – „Pay What You Want“ lautet die Devise.

Lehmbruck Museum in Duisburg bietet besondere Führungen und einen Workshop

„Die Befreiung der Form. Barbara Hepworth – Meisterin der Abstraktion im Spiegel der Zeit“ lautet der Titel der aktuellen Ausstellung im Lehmbruck Museum Duisburg. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Um 11.30 Uhr beginnt die Familienführung. Barbara Hepworths Skulpturen sind eine Entdeckung für alle Kunstfreunde, die Spaß an abstrakten Formen haben. In der aktuellen Sonderausstellung „Die Befreiung der Form. Babara Hepworth“ sind zahlreiche Werke der bedeutenden britischen Bildhauerin den abstrakten Meisterwerken der Museumssammlung, etwa von Wilhelm Lehmbruck, Hans Arp oder Alberto Giacometti, gegenübergestellt.

Von 14 bis 17 Uhr wird ein Workshop im Aktzeichnen angeboten. Diese Technik gehört immer noch zur Grundausbildung von Künstlerinnen und Künstlern. Kein Wunder, denn den menschlichen Körper intensiv zu betrachten und zeichnerisch umzusetzen, ist und bleibt spannend und herausfordernd. Die Künstlerin Katharina Bodenmüller leitet den Workshop an und gibt wichtige Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger.

Kunst im Kantpark betrachten – Anmeldungen empfohlen

Um 15 Uhr startet eine Führung durch den Kant-Park. Kunstgenuss findet beim Lehmbruck Museum schließlich nicht nur in den Innenräumen statt. Luca Lienemann nennt seinen Rundgang „Common Ground: Kunst im öffentlichen Raum“ und betont damit, dass der sieben Hektar große Park ein Ort des Dialogs ist. Er stellt eine Verbindung her zwischen herausragenden künstlerischen Arbeiten, unterschiedlichen sozialen Akteuren und der Natur. Treffpunkt für die Führung ist die Museumskasse.

Es wird empfohlen, sich für die Programmpunkte telefonisch unter 0203 283 3294 oder per E-Mail an anmeldung@lehmbruckmuseum.de anzumelden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg