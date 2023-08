Internationale Konferenz: Junge Duisburger können mitmachen

Duisburg. Die Internationale Jugendkonferenz der Kindernothilfe kommt im September nach Duisburg-Rheinhausen. So können Jugendlichen mitmachen.

Die internationale Jugendkonferenz der Kindernothilfe findet vom 15. bis 17. September in Duisburg statt. Organisiert wird sie mit Partnerorganisationen aus Südafrika und Pakistan. Mit Jugendlichen aus diesen beiden Ländern diskutieren die Teilnehmenden zum Motto: „Klimakrise? Klimagerechtigkeit!“ in kreativen und politischen Workshops. Für die letzten freien Plätze können sich Duisburger Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren bewerben.

„Sowohl die Jugendlichen aus Deutschland als auch die Mädchen und Jungen aus unseren Projektländern, erleben immer häufiger die gewaltigen Auswirkungen der Klimakrise“, sagt Lennart Wallrich, Organisator der Jugendkonferenz. Die Jugendlichen aus den Kindernothilfe-Partnerländern Pakistan und Südafrika können über über ihre eigenen Erlebnisse mit der globalen Klimakrise berichten und mit den deutschen Jugendlichen über Klimagerechtigkeit diskutieren.

Diskussion über Klimagerechtigkeit mit Gästen aus Südafrika und Pakistan

„Bei der Jugendkonferenz haben alle Jugendlichen aber auch die Möglichkeit, direkt aktiv zu werden“, so Wallrich weiter. Die Teilnehmenden entwickeln zum Beispiel Forderungen an die Politik, können bei einem Argumentationstraining zum Thema „Wie kontere ich am besten Sprüchen wie ‚Alles Panikmache! Das Klima hat sich doch immer schon gewandelt“ mitmachen oder sie backen eine CO 2 -arme Riesentorte.

Schauplatz der Konferenz ist das Jugendzentrum Tempel und das Gemeindehaus „Auf dem Wege“ an der Peschmannstraße 2 in Duisburg-Rheinhausen. Die Teilnahme ist ebenso kostenlos wie Übernachtung und Verpflegung. Alle Informationen zum Programm und zur Anmeldung unter: www.kindernothilfe.de/jugendkonferenz

