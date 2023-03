Innenstadt: Parfüm-Räuber droht Personal mit Pfefferspray

Duisburg. Die Polizei meldet einen Raubüberfall auf eine Parfümerie an der Düsseldorfer Straße. Was der Täter erbeutete und wie ihn Zeugen beschreiben.

Ein flüchtiger Mann hat am Freitagnachmittag eine Parfümerie an der Düsseldorfer Straße im Dellviertel ausgeraubt. Das hat die Polizei am Montag berichtet.

Tatort in der Innenstadt war am 24. März gegen 17.20 Uhr eine Parfümerie an der Düsseldorfer Straße. Der Täter hielt nach Angaben des Präsidiums beim Überfall zwei Pfeffersprays in der Hand. Damit habe er zwei Angestellte, 46 und 61 Jahre alt, in Schach gehalten. Seine Beute: mehrere Flacons Parfüm im Wert von knapp 600 Euro.

Der Parfüm-Räuber flüchtete nach Zeugenaussagen zu Fuß. Der demnach übergewichtige Mann trug beim Raub eine mittellange dunkelblaue Jacke, eine dunkle Jeanshose sowie eine grüne Mütze.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich telefonisch unter 0203 2800 bei der Polizei melden.

