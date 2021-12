An der Schifferstraße in Duisburg hat das Bauunternehmen Goldbeck eine Geschäftsstelle eröffnet.

Büromarkt in Duisburg Innenhafen: Bauunternehmen öffnet neuen Standort in Duisburg

Duisburg. Ein europaweit tätiger Bauspezialist eröffnet eine neue Geschäftsstelle im Duisburger Innenhafen. Für welche Bereiche Mitarbeiter gesucht werden.

Das Bau- und Dienstleistungsunternehmen Goldbeck mit Sitz in Bielefeld hat eine neue Geschäftsstelle im Duisburger Innenhafen eröffnet. Zum Produktportfolio des Duisburger Standorts an der Schifferstraße 166 gehören vor allem Logistik- und Produktionshallen sowie Büro- und Wohngebäude.

„In Duisburg wird viel für die Stadt- und Quartierentwicklung getan. Wir sehen hier großes Potenzial und haben uns bewusst für diesen Standort entschieden“, sagt Geschäftsstellenleiter Torsten Sieben. Dabei soll das Team im Innenhafen wachsen: Aktuell sind noch Stellen im Bereich Planung und Vertrieb zu besetzen. „Momentan sind wir auf den 360 Quadratmetern unserer Bürofläche zu viert, das wird sich aber bald ändern“, sagt Verkaufsingenieur Tim Beckmann.

Goldbeck realisiert in Duisburg neues Verwaltungsgebäude für Thyssenkrupp

Geschäftsstellenleiter Torsten Sieben hatte zuvor bereits sieben Jahre in der Unternehmensniederlassung in Bochum gearbeitet. Dort war er unter anderem für Projekte in und um Duisburg zuständig, darunter das Verwaltungsgebäude für Thyssenkrupp, das Goldbeck passend zur Klimaschutzstrategie CO2-neutral realisiert. „Durch unsere Systembauweise ist die Errichtung – verglichen mit einer konventionellen Bauweise – bereits CO2-reduziert. Die restliche Menge Kohlenstoffdioxid wird durch zertifizierte Klimaschutzprojekte und eine Baumpflanzung in Duisburg kompensiert“, erläutert der Ingenieur.

Keine vier Wochen nach der Eröffnung der neuen Geschäftsstelle an der Schifferstraße konnte sich Torsten Sieben bereits über den ersten Planungsauftrag freuen: Im Auftrag der Investorengruppe Hannover Steel wird Goldbeck in Duisburg eine Büroimmobilie am Carstanjens Garten realisieren. Unterstützung bei der Suche der Büroimmobilie erhielt das Bielefelder Unternehmen von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Duisburg Business und Innovation.

