In Zoowelt eine Besonderheit: Nachwuchsglück im Zoo Duisburg

Duisburg. Der Zoo Duisburg freut sich über doppeltes Babyglück am Kaiserberg. Laut Auskunft des Zoos ist die Nachzucht in der Zoowelt eine Besonderheit.

Auf der Pelikaninsel im Zoo Duisburg hat sich Nachwuchs eingestellt: Vor wenigen Tagen sind zwei Jungvögel geschlüpft. Noch sind sie mit einem flauschigen Daunenfederkleid bedeckt, in den kommenden Wochen werden die zwei jungen Pelikane deutlich an Größe und Gewicht zulegen.

[DER BEKANNTE KOALA-PFLEGER MARIO CHINDEMI HAT DEN ZOO DUISBURG VERLASSEN: Hier lesen Sie ein exklusives Interview und die Gründe für seinen Abschied.]

>> MEHR ZOO-GESCHICHTEN

Nachwuchs am Kaiserberg: Zwei Pelikanbabys wachsen auf

Schon vor einigen Wochen begann das rege Treiben. Mit großer Sorgfalt bauten die Eltern aus Ästen und Zweigen ihr Nest. Die rund 30 Tage andauernde Brutzeit erleben die Vögel gleichberechtigt, sie ist bei Rötelpelikanen nicht nur Aufgabe der Weibchen.

Auf der Pelikaninsel im Zoo Duisburg leben aktuell zwei Jungvögel. Foto: Mathias Appel / Zoo Duisburg

Die Jungvögel werden nun schnell heranwachsen. Rötelpelikane werden in Zoos selten gehalten und gezüchtet. „Voraussetzung für die erfolgreiche Nachzucht ist die Harmonie in der Pelikankolonie“, erklärt Oliver Mojecki, Zoologischer Leiter in Duisburg. Am Kaiserberg gelang die Zucht schon mehrfach.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Sind die Tiere nahezu ausgewachsen, wird der Nachwuchs an andere zoologische Einrichtungen abgegeben. So tragen wir zur Stabilisierung des Zoobestandes dieser eleganten Wasservögel bei“, sagt Mojecki. Im ursprünglichen Lebensraum auf Madagaskar sind Rötelpelikane laut Auskunft des Zoos bereits ausgerottet. Viele Pelikankolonien in den tropischen und subtropischen Regionen Afrikas sowie im Südwesten Arabiens leiden unter zunehmender Lebensraumzerstörung und Umweltverschmutzung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg