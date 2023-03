In Wohnung: Falscher Paketbote würgt Duisburgerin bewusstlos

Duisburg. Eine Mordkommission ermittelt nach einem brutalen Überfall: Ein maskierter Mann würgte eine 37-Jährige in deren Wohnung bis zur Bewusstlosigkeit.

Eine Mordkommission ermittelt nach einem brutalen Überfall in Duisburg-Alt-Hamborn. Ein maskierter Unbekannter hatte sich dort am Dienstagnachmittag als Paketzusteller ausgegeben und eine 37-Jährige in deren Wohnung bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt.

Gegen 16.10 Uhr alarmierte die Duisburgerin den Notruf der Feuerwehr. Zuvor hatte der Täter sie angegriffen und ausgeraubt. Er klingelte an der Haustür des Mehrfamilienhauses an der Straße Am Stadtgarten, stellte sich als Paketbote vor und gelangte so ins Haus.

Dann drängte er die 37-Jährige in ihre Wohnung, griff ihr an den Hals und würgte sie. Er erbeutete ihren Laptop und ihr Handy und konnte unerkannt flüchten. Zeugen konnten den Räuber lediglich als etwa 1,60 bis 1,70 Meter großen Mann beschreiben. Ein auffälliges Detail: Der Täter soll leicht hinken.

Duisburger Kripo fahndet nach brutalem Räuber

Die Staatsanwaltschaft Duisburg stufte die Würge-Attacke als versuchtes Tötungsdelikt ein und gründete eine Mordkommission. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 fahnden nun nach dem Unbekannten und nehmen dabei unter 0203 280 0 Hinweise entgegen.

Ein Rettungswagen brachte die 37-Jährige nach der Tat ins Krankenhaus. Sie befindet sich nach Angaben vom Freitagvormittag auf dem Weg der Besserung und konnte die Klinik mittlerweile verlassen.

Die Duisburger Kripo fahndet nach dem Räuber. Foto: Funke Foto Service / FFS

