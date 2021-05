In Duisburg wird es für Autofahrer im Kreuz Kaiserberg eng

Die Autofahrer müssen sich am kommenden Wochenende auf Engpässe im Kreuz Kaiserberg in Duisburg einstellen.

Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt ab Freitag, 7. Mai, jeweils einen Fahrstreifen in zwei Verbindungen im Autobahnkreuz Kaiserberg in Duisburg.

Erstens: In der Verbindung von der A3 (aus Fahrtrichtung Köln) auf die A40 in Richtung Essen ist am Freitag in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr nur ein Fahrstreifen frei.

Zweitens: In der Verbindung von der A40 (aus Fahrtrichtung Dortmund) auf die A3 in Richtung Oberhausen ist von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, die Auffahrt auf die A3 verkürzt. Der Grund: Auf der A3 sind im Kreuz Kaiserberg in Richtung Oberhausen nur zwei von drei Fahrstreifen frei.

Sondierungsbohrungen für und Aus- und Umbau des Kreuzes Kaiserberg in Duisburg

Die Autobahn GmbH führt in dieser Zeit Sondierungsbohrungen durch, um den Baugrund für den zukünftigen Aus- und Umbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg zu prüfen.

